«الرعاية الصحية»: مبادرة «الألف الذهبية» ستحقق عوائد صحية واقتصادية كبيرة

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الدكتورة عبلة الألفي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال والمستشار الإقليمي للكلية الملكية البريطانية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تنفيذ 4 برامج تدريبية لأطباء النساء والتوليد والقِبالة

وناقش اللقاء نتائج بروتوكول التعاون الموقع بين هيئة الرعاية والجمعية المصرية، لتطبيق مبادرة الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي شملت الانتهاء من برنامج تدريب مقدمي المشورة وأطباء النساء والتوليد في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية بمحافظة الأقصر كمرحلة أولى، إضافة إلى البدء في تنفيذ برنامج تدريب القابِلات وفقًا للبروتوكول وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ 4 برامج تدريبية لأطباء النساء والتوليد والقِبالة ومقدمي المشورة والمفتشات الصحيات في محافظة الأقصر، ضمن بروتوكول التعاون لتنفيذ مبادرة الألف الذهبية، شملت 12 طبيبًا و42 مستشارًا أسريًا و36 قابِلة و6 مفتشات، مضيفًا أنه نستهدف تدريب المدربين على البرامج التدريبية لتنفيذ المبادرة وذلك لتولي مهام التدريب بشكل موثوق ومعتمد في المحافظات الأخرى لتطبيق المنظومة.

جهود مبادرة الألف الذهبية في الأقصر

وأشاد بجهود مبادرة الألف الذهبية لتدريب أطباء النساء والتوليد والقابِلات ومقدمي المشورة في محافظة الأقصر، كما وجه بتكريم القائمين على المبادرة والمتدربين الذين اجتازوا الدورات التدريبية بنجاح، مثمنًا التعاون مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال لرفع الوعي المجتمعي بالقضايا الخاصة بصحة الأم والطفل من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية، وتنميتها.

وأكد أن تنفيذ مبادرة الألف الذهبية يحقق عوائد صحية واقتصادية كبيرة كجزء من تطوير النظام الصحي المصري، موضحا أهمية تضافر جهود القطاع الحكومي والأهلي والخاص لتحقيق التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي، أهمية تعميم تنفيذ مبادرة الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، مشيرة إلى استهداف تنفيذ المبادرة بجميع محافظات تطبيق منظومة هيئة الرعاية لتحقيق أهداف المبادرة من زيادة معدلات الولادة الطبيعية وخفض معدلات الولادة القيصرية ورفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية ومقدمي المشورة، وتعزيز الوعي الصحي وتطوير خدمات حديثي الولادة للنهوض بصحة الأسرة المصرية.

أفضل مشروع استثماري على مستوى العالم

وأكدت أن العناية بالصحة هي أفضل مشروع استثماري على مستوى العالم، ومشيرة إلى أن الرعاية المُثلى لصحة الأم والجنين تُجنِّب التعرض لكثير من الأمراض أهمها التقزم والأنيميا وسوء التغذية، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد قصص نجاح كبيرة لمبادرة الألف الذهبية من أجل تنمية صحة الأسرة المصرية.