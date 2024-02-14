«الصحة» تحدد 5 أعراض تشير إلى الإصابة بمرض خطير.. اتجه إلى الطبيب فورا

كشفت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الأعراض المهمة التي يجب الانتباه لها وعدم تجاهلها، وقالت وزارة الصحة والسكان، في تقرير لها، عممته على مديريات الشؤون الصحية هذه الأعراض تشير الى الإصابة بالصرع، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورفع التوعية الصحية لدي المواطن.

أعراض مهمة يجب الانتباه لها

وجاءت الأعراض التي تشير إلى الإصابة بالصرع على النحو التالي:-

- تغيرات في الرؤية أو السمع أو التذوق.

- سلس البول أو عض اللسان.

- الارتباك غير المبرر والشعور بالتعاس أو الضعف.

- فقدان الوعي.

- حركات مفاجئة غير منضبطة للذراع أو الساق أو الجسم كله.

معلومات مهمة عن مرض الصرع

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن هذه الأعراض تشير إلى الإصابة بمرض بنوبة الصرع، لافتة إلى أنّه فور الانتباه إليها يجب الذهاب إلى المستشفي على الفور، والاتصال بالخط الساخن 16328، مشيرة الى أنّه سيتم الرد والتوجيه للقيام بمجموعة من التعلميات المهمة لحين العرض على الطبيب المختص.

وكشفت وزارة الصحة والسكان مجموعة من المعلومات المهمة عن مرض الصرع، وقالت الصرع هو عبارة عن مرض مزمن يصيب الدماغ، ويصيب الشخص بنويات متكررة، ويمكن أن يصاب به أي شخص في أي عمر وهو مرض غير معدٍ.