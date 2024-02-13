«الصحة»: معدل إصابة الرجال بسرطان الثدي 1 إلى 100 مقارنة بالسيدات

حسمت وزارة الصحة والسكان الجدل الذي انتشر مؤخرًا بشأن إصابة الرجال بسرطان الثدي، موضحة في تقرير رسمي لها جرى تعميمه على مديريات الشؤون الصحية، أنَّه الحديث عن أن سرطان الثدي لا يصيب الرجال «غير صحيح».

وتابعت وزارة الصحة أنَّ سرطان الثدي من الممكن أن يصيب الرجال ولكن نسبة الإصابة تكون ضئيلة جدا بنسبة 1 إلى 100 مقارنة بإصابة للسيدات.

هل يصيب سرطان الثدي الرجال؟

وطالبت وزارة الصحة المواطنين بالكشف المبكر عن الأمراض، مشيرة إلى أنَّ الكشف المبكر عن الأمراض يعمل على رفع معدلات الشفاء بنسبة تصل إلى 95%، لافتة إلى مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، مؤكّدة أنَّ رحلة الكشف والعلاج مجانًا ولا يتحمل المواطن فيها أي أعباء مالية.

الخط الساخن لوزارة الصحة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنَّ مبادرة الكشف المكر عن سرطان الثدي موجودة داخل الوحدات الصحية الموزعة على مستوى محافظات الجمهورية وتعمل من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 2.30 ظهرًا ويمكن معرفة أقرب وحدة صحية من خلال الخط الساخن للوزارة 105.