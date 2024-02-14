طوارئ في كفر الشيخ تحسبا للتقلبات الجوية.. وتحذير مهم للأطفال

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، لسقوط الأمطار على معظم أنحاء المحافظة اليوم الأربعاء.

وشدد المحافظة على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز، مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

التعامل الفوري مع أي أمطار

وكلّف المحافظ، بمواصلة جهود كلاً من، رؤساء المراكز والمدن ونوابهم ورؤساء القرى وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، والتواجد في الشوارع علي مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه، كما أصدر تعليماته لقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلي جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

وطالب محافظ كفر الشيخ، بتوعية المواطنين، وخاصةً الأطفال بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الكهرباء، واتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار حرصاً على سلامتهم، وتجنب احتمالات حدوث أي مخاطر، ومتابعة ما ورد من خرائط التنبؤ بحالة الطقس وسقوط الأمطار من هيئة الأرصاد الجوية.

فتح قنوات للتواصل مع المواطنين

وأكد المحافظ على التزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ كافة التعليمات والتواصل المباشر علي مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة، كما أمر بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين، وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم «114» من التليفون الأرضي، والرقم «0473220792»، لتلقي استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين، فضلاً عن التواصل على الصفحة الرسمية لمحافظة كفر الشيخ على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».