وكيل «تعليم كفر الشيخ»: تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي بأجور رمزية

عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاً، اليوم، مع موجهي عموم المواد الأساسية، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية؛ لمتابعة والتأكيد على الإجراءات والتكليفات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024.

توفير جميع مصادر التعلم للطلاب

وأكد وكيل الوزارة، حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحة الطلاب، ولمساعدتهم على التحصيل الدراسي، وتوفير جميع مصادر التعلم التي تُساعدهم في كفاءة عملية التعليم والتعلم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، أتاحت الوزارة على موقعها الإلكتروني المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي؛ لتأصيل الفهم العميق وتدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة، من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج.

ووجّه وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالإعلان في المدارس عن هذه المواد التعليمية والتدريبية التي تتيحها الوزارة لاطلاع الطالب عليها والاستفادة منها، وكذلك تكليف الموجهين العموم والموجهين الأوائل بمتابعة تنفيذ طباعة المواد التعليمية والتدريبية بالمدارس، وإتاحتها للطلاب، وإعداد تقارير حولها لمتابعة مدى الاستفادة منها وردود الأفعال حولها.

تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي بأجور رمزية

وشدّد وكيل الوزارة على أهمية تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي بأجور رمزية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، من خلال اختيار أفضل مدارس بكل إدارة تعليمية تضم مدرجًا أو مسرحًا كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات، وجذب المُعلمين الأكفاء المتميزين للتدريس بها.