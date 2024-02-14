«مياه كفر الشيخ»: استمرار رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بجميع المراكز

أكد اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، استمرار انتشار سيارات ومعدات الشركة طبقاً لخطة الانتشار الموضوعة لمواجهة الأمطار والسيول، التي بدأت فور صدور بيان هيئة الأرصاد الجوية عن التغيرات المناخية المحتملة.

تشكيل غرف عمليات رئيسية

وأشار رئيس الشركة، إلى تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة، الشكاوى كافة الواردة إلى الخط الساخن «125» على مدار 24 ساعة، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى تسخير كل الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافوري للتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وغرف الطوارئ والأزمات، وتشكيل فرق متابعة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة على مستوى المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية.

سقوط أمطار غزيرة على كفر الشيخ

وشهدت محافظة كفر الشيخ، صباح اليوم، سقوط أمطار غزيرة على عدد من مراكز ومدن وقرى المحافظة، خاصة المراكز والمدن المطلة على شاطئ البحر المتوسط.