«الفنون التشكيلية» تنظم أنشطة مجانية بالمتاحف.. منها ورش للاحتفال بشهر رمضان

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش مجموعة من الورش الفنية في المتاحف الفنية والقومية التابعة للقطاع، والتي تُقدَم مجانا لمختلف الفئات العمرية ويقوم عليها مجموعة من المتدربين المتخصصين.

ورشة أشغال فنية في متحف ومركز راتب صديق الثقافي:

وينظم القطاع ورشة أشغال فنية سلاسل «حلي» يوم الثلاثاء 20 فبراير الساعة 10 صباحا بمتحف ومركز راتب صديق الثقافي، تحت إشراف وفاء جاد.

مركز رامتان الثقافي:

ونظراً لاقتراب شهر رمضان الكريم ينظم ورشة رسم وتلوين لمظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم وذلك يوم الثلاثاء 20 فبراير الساعة 10.30 صباحا بمركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين.

العنوان: 1 ش د طه حسين – حلمية الأهرام سابقاً – مدكور – الهرم.المواعيد: يومياً من الساعة 9 صباحاً : الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة.الورشة مجاناً

اكسسوارات تاريخية بمتحف مصطفى كامل:

وينظم قطاع الفنون التشكيلية ورشة إكسسوارات تاريخية «الطربوش» يوم الخميس الموافق 22 فبراير الساعة 10 صباحا بمتحف مصطفى كامل، تحت إشراف أماني مجدي شعبان، الورشة مجاناً.

العنوان: شارع صلاح الدين بجوار حديقة صلاح الدين ـ القلعة ـ بحي الخليفة