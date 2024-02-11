«الفنون التشكيلية» ينظم ورش تدريب بالمتاحف الفنية مجانا

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش تنظيم مجموعة من ورش التدريب، بعدد من المتاحف للجمهور مجانا، موضحا مواعيد هذه الورش.

ورشة إعادة تدوير خامات البيئة واستغلالها

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، إقامة ورشة إعادة تدوير خامات البيئة واستغلالها في عمل مسرح متحرك، يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 في تمام الساعة الـ10.30 صباحا بمركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين، يوميا من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

ورشة فن الكولاج بمتحف راتب صديق

كما أعلن إقامة ورشة فن الكولاج مستوحاة من أعمال الفنان الكبير الراحل راتب صديق الثلاثاء 13 فبراير الساعة 10 صباحا، بمتحف ومركز راتب صديق الثقافي، الحضور مجاني.

كما ينظم القطاع، ورشة تشكيل بالسلك تحت إشراف الفنان جلال جمعة، والورشة مناسبة لجميع الفئات العمرية، يوم الخميس 15 فبراير، بقاعة ممر 35 في رحاب متحف محمد محمود خليل وحرمه، والحضور مجاني.