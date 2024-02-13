قطاع الفنون التشكيلية ينظم معارض فنية في مركز طه حسين ومتحف أحمد شوقي

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش إقامة عدد من الفعاليات المتنوعة منها معارض فن تشكيلي، وهي معرض «أزرق» للفنانة آية إبراهيم، ومعرض «دعوة للحياة - على مشارف الطريق».

مركز رامتان الثقافي

ويفتتح قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنانة آية إبراهيم تحت عنوان «أزرق» وذلك في تمام الساعة الـ6 من مساء يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024 بمركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين، ويستمر المعرض حتى يوم 2 مارس 2024.

العنوان: 1 ش د طه حسين – حلمية الأهرام سابقاً – مدكور – الهرم.

المواعيد: يومياً من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

مركز كرمة بن هانئ الثقافي

كما يفتتح القطاع معرض الفنانة ليلى محسن حسن والفنانة نوران غباشي تحت عنوان «دعوة للحياة - على مشارف الطريق» وذلك في تمام الساعة الـ6 من مساء يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024 بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، يستمر المعرض حتى 24 فبراير 2024.

المواعيد: يومياً من الساعة 9 صباحاً : الساعة 9 مساءً عدا يومي الجمعة والإثنين.

العنوان: 6 ش أحمد شوقي – خلف برج النيل أمام حديقة الحيوان – كورنيش النيل بالجيزة.

حادثة دنشواي في الصحافة والأدب

كما ينظم القطاع ندوة ثقافية بعنوان «صدى حادثة دنشواي في الصحافة والأدب» يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 في تمام الساعة 11 صباحاً بمركز دنشواى الثقافي بمتحف دنشواي ويحاضر فيها الكاتب عمرو شرشر مدير مركز دنشواي الثقافي.