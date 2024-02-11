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«الفنون التشكيلية»: فتح باب الترشح لجائزة الإنجازات في مجال التعدد الثقافي

كتب:

إلهام الكردوسي
10:07 ص | الأحد 11 فبراير 2024
قطاع الفنون التشكيلية

قطاع الفنون التشكيلية

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، فتح باب الترشح للجائزة المخصصة للإنجازات في مجال التعدد الثقافي، موضحا أن آخر موعد للتقديم 17 مارس المقبل.

قال القطاع في بيان: «جرى فتح باب الترشح للجائزة المخصصة للإنجازات في مجال التعدد الثقافي، التي تُعد مشروعا مهماً لوزارة الخارجية النمساوية وتهدف من خلاله إلى تكريم المشروعات المبتكرة والناجحة التي تطلقها الجمعيات الأهلية وغير الحكومية في مجال التعدد الثقافي والحوار بين الأديان».

أضاف أنه يمكن التقديم على الجائزة، من هـــــــنــــــا  كما يمكن توجيه أي أسئلة ذات صلة عبر البريد الإلكتروني dialogue@bmeia.gv.at 

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي