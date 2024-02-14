روجينا: أقدم شخصية سيدة تعرضت للخيانة وتقرر الانتقام في مسلسل «سر إلهي»

كشفت الفنانة روجينا عن تفاصيل دورها بمسلسل «سر إلهي» الذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان لعام 2024، مبينة أنَّ المسلسل فكرته مختلفة وقريب من الناس، موضحة أنَّ أبرز الأبطال المشاركين في المسلسل هم الفنان أحمد مجدي ومحمد ثروت ومي سليم، ونهى عابدين، ورانا رئيس، ومريم أشرف ذكي، ومراد مكرم، ومحسن منصور.

وأوضحت روجينا خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة dmc اليوم الأربعاء أنَّ شخصية «نصرة» في مسلسل سر إلهي، غير مُحبة للأموال وهي سيدة متزوجة تتعرّض للخيانة والغدر من أقرب الناس إليها، ثم تقرر الانتقام ممّن ظلمها، موضحة أنَّ كثرة الأموال تجعل الإنسان أناني ومتكبر ونمرود.

وتابعت أنَّها شعرت بالتوتر بعد تصوير مسلسل سر إلهي، معبّرة عن خشيتها من ردود الأفعال، لكنها على يقين من أن أحداث المسلسل ستنال إعجاب الكثير، لافتة إلى أنَّ المسلسل هو رابع بطولة لها بعد مسلسل بنت سلطان، وستهم، وانحراف، موضحة: «قررت أعمل حاجة جديدة عليا وعلى الجمهور، والمختلف في سر إلهي هو أن المسلسل إنساني وسيمس كل القلوب».