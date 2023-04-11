الفنانة روجينا لـ«أنا والقناع»: كنت أحمل ابنتي وأذهب بها لمكان التصوير

قالت الفنانة روجينا، إنها وضعت نفسها في مسؤوليات كبيرة وهي صغيرة، حيث تزوجت وهي صغيرة وأنجبت وهي صغيرة، ودخلت المشوار الفني وهي صغيرة أيضا.

وأضافت الفنانة روجينا، خلال برنامج «أنا والقناع»، المذاع على «قناة الحياة»: «كنت أحمل ابنتي وأذهب بها لمكان التصوير لتصوير عدد من المشاهد».

وتابعت الفنانة روجينا: «شعرت بعد فترة أنه كان من الممكن أن أخد كل هذه الأمور على مراحل وبهدوء، حيث اتخطب ثم أدخل الجامعة ثم أنجب، ولكن ما جعلني أتزوج سريعا هو حبي للأمومة».

أنا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت، خلال الأيام المُقبلة.