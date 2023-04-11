الفنانة روجينا لـ«أنا والقناع»: فترة انفصالي عن أشرف زكي مهمة في حياتي

كشفت الفنانة روجينا، تفاصيل فترة انفصالها عن الفنان أشرف زكي قبل عودتها له مرة أخرى، قائلة: «في وقت من الأوقات، كنت أريد أن أصدق أنني لا آخذ حقي في المشوار الفني، ولكن عندما كان يتم سؤالي أقول إنني أحصل على حقي في المشوار الفني حتى الآن، لأن هذا رزقي من الله وراضية به، ولكن بعد ذلك شعرت أنني لابد أن آخذ حقي لأنني أستحقه، وبالفعل تحقق ما أريده».

«روجينا»: الانفصال خلانا نفكر في بعض

وأضافت الفنانة روجينا، خلال برنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة «الحياة»، أنّ الانفصال عن زوجها أشرف زكي جعلهما يفكران في بعضهما: «كنا نفكر هل نستطيع أن نكمل حياتنا مع بعضنا ونحن بعيدين كل عن الآخر؟، وفترة الانفصال كانت مهمة في حياتي أنا وأشرف زكي لأنني لست دائمًا على صواب ومن أمامي ليس دائمًا على خطأ».

«روجينا»: أشرف خلاني أعيش حياة أفضل

وتابعت الفنانة روجينا: «وجدت أننا يمكن أن نكون حياة أفضل إذا فهمنا بعضنا، وهذا ما حدث، وعندما ما رجعنا لبعض، وجدت أنّ أشرف زكي سدد كل الديون الخاصة لي في الحياة الزوجية».