معرض أهلاً رمضان 2024 في محافظة كفر الشيخ.. تخفيضات تصل إلى 30%

أنهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، بالتعاون مع الغرفة التجارية، الاستعدادات كافة لانطلاق معرض أهلاً رمضان 2024 في محافظة كفر الشيخ، بتخفيضات تصل إلى 30%، على المواد الغذائية والسلع التي يحتاجها المواطنون، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

معرض أهلاً رمضان 2024 في محافظة كفر الشيخ

ومن جهته، أكد المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ معرض أهلاً رمضان 2024 في محافظة كفر الشيخ، يُقدم تخفيضات تصل إلى 30% على كل السلع، مشيراً إلى تجهيز 3 معارض كبرى بمراكز «كفر الشيخ، ودسوق، وبيلا»، على أنّ تقام شوادر بكل مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح «حبيب»، أنّ الهدف من معرض أهلاً رمضان 2024 في محافظة كفر الشيخ، التخفيف عن المواطنين، وطرح السلع بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضبط الأسعار، ومراقبة الأسواق، وتوفير السلع الغذائية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، لافتًا إلى أنّ معارض أهلاً رمضان ستكون مستمرة حتى نهاية الشهر الكريم.

توفير السلع الغذائية بمعرض أهلاً رمضان 2024

جدير بالذكر أنّه جرى توفير العديد من السلع الغذائية بمعارض أهلاً رمضان 2024، ومنها: «اللحوم البلدية - اللحوم المجمدة - الدواجن - البيض - المخللات - الزيوت - ياميش رمضان - الجبن ومشتقات الألبان - الأرز - المكرونة - العسل»، وغيرها من المنتجات التي يحتاجها كل بيت مصري.