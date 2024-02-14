أسعار السلع الأساسية في معارض أهلا رمضان 2024 ببني سويف.. الأرز يبدأ من 20 جنيها

شهدت أسعار السلع الأساسية في معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة بني سويف تخفيضات وصلت من 25% إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق، والتي لاقت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، كما وفرت تلك المعارض ياميش رمضان بأسعار مخفضة.

أسعار السلع الأساسية في معارض أهلا رمضان 2024 بمحافظة بني سويف

وجاءت أسعار السلع الأساسية في معارض أهلا رمضان 2024 بمحافظة بني سويف والتي تضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، اللحوم والخضروات وبيض المائدة، حيث إن أسعارها تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، كالتالي:

كيلو اللحم: 280 جنيهًا

كيلو السكر: 27 جنيهًا

كيلو الأرز الحبة الطويلة هندي: 20 جنيهًا

كيلو الأرز البلدي: من 22 إلى 35 جنيهًا

عبوة زيت 1 لتر: من 40: 95 جنيهًا

1 كيلو مكرونة: 26 جنيهًا

1 كيلو حلوى طحينية: 80 جنيهًا.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة بني سويف

1ــ معرض اهلًا رمضان بمدينة بني سويف، والمقام خلف الصالون الأخضر بميدان المديرية «الشهداء».

2ــ معرض أهلًا رمضان بمدينة الواسطى، والمقام بشارع سعد زغلول بمدينة الواسطى.

3 ــ معرض أهلًا رمضان في مدينة إهناسيا والمقام بجوار الوحدة المحلية بمركز إهناسيا.

توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة للتصدي لغلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.