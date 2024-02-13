افتتاح 3 معارض أهلا رمضان في بني سويف لطرح السلع بأسعار مخفضة.. اعرف الأماكن

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، 3 معارض أهلاً رمضان لتوفير لسلع الغذائية بأسعار مُخفضة، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون بين مديرية التموين والغرفة التجارية والوحدة الاقتصادية وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، ضمن سلسلة معارض أهلاً رمضان الجاري تنظيمها على مستوى مدن المحافظة، استعداداً للشهر الفضيل.

أماكن معارض أهلا رمضان في بني سويف

1ــ معرض اهلًا رمضان بمدينة بني سويف، والمقام خلف الصالون الأخضر بميدان المديرية «الشهداء».

2ــ معرض أهلًا رمضان بمدينة الواسطى، والمقام بشارع سعد زغلول بمدينة الواسطى.

2 ــ معرض أهلًا رمضان في مدينة إهناسيا والمقام بجوار الوحدة المحلية بمركز إهناسيا.

رفع العبء عن كاهل المواطنين

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في تصريحات لـ«الوطن»، إن افتتاح المعارض يأتي ضمن خطة المحافظة للتصدي لغلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

مكونات معارض اهلا رمضان في بني سويف

وتضم معارض أهلا رمضان في محافظة بني سويف، كافة السلع الغذائية والاستهلاكية من السكر، الأزر، المكرونة، زيوت الطعام، المسلى، الدقيق، ألبان، بيض المائدة، مخللات، منظفات، وبقوليات من فول، وعدس، ولحوم وخضار وفاكهة.