ضبط مخدرات بقيمة 5 ملايين جنيه بحوزة 3 متهمين في الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، ممارسة عدة عناصر إجرامية لنشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرتي قسمي شرطة أول العامرية والدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالي:

- عاطل بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته 605 طرب حشيش وزنت 60.500 كيلوجرام، مبلغ مالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

- عاطلان لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الدخيلة وبحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر لعقار التامول بمبلغ مالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ5 ملايين و200 ألف جنيه.