موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر 2024.. باقٍ أيام

حدد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفاصيل الحد الأدنى للأجور في مصر 2024، وموعد التطبيق بالنسبة للعاملين في الدولة المُستفيدين من القرار، تنفيذًا للحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس.

الحد الأدنى للأجور في مصر 2024

ويتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر 2024، بداية من شهر مارس المُقبل ليكون بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، فضلًا عن زيادة الأجور للأشخاص العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه.

زيادة المعاشات

كما أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضًا زيادة في المعاشات بقيمة 15% كحد أقصى، ويكون التطبيق سنويًا في شهر يوليو من كل عام، ولكن نظرًا للظروف الاقتصادية، قرر الرئيس تبكير صرف الزيادة لتكون في شهر مارس المُقبل.

وحسب قانون الخدمة المدنية تكون هناك علاوات دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، وحافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيها لكل درجة.

وتم تخصيص 15.4 مليار جنيه لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعلمين والأطباء والتمريض، فضلًا عن تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف جنيه من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.