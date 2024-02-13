رفع الحد الأدنى للتأمينات 2024.. اعرف قيمته

رفعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الحد الأدنى للتأمينات 2024 منذ شهر يناير الماضي، وذلك تنفيذًا للقرار الصادر برفع الحدين الأقصى والأدنى للاشتراك التأميني.

الحد الأدنى للتأمينات 2024

وبدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في رفع الحد الأدنى للتأمينات 2024، منذ شهر يناير الماضي 2024، وجاء الحد الأدنى للاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه.

رفع الحد الأقصى

ويكون الحد الأقصى للاشتراك التأميني 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، وتم تطبيق هذا القرار من 1 يناير من العام الجاري 2024.

ويأتي قرار رفع الحدين الأقصى والأدنى للتأمينات، طبقًا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 لتنفيذ محاور إصلاح محاور النظام وتحسين معيشة الأشخاص المؤمن عليهم وقت انتهاء خدمتهم.

كما جاء القرار أيضًا برفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات لتحقيق حياة كريمة للمواطنين والتخفيف من على كاهلهم وتطبيق الحزمة الاجتماعية التي أقر بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأقر برفع المعاشات والرواتب بالنسبة للموظفين في القطاع الحكومي والخاص بدءًا من شهر مارس المُقبل.