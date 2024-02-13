هل وجود وديعة في البنك يؤثر على استمرار صرف المعاش؟

تصرف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، معاش الشخص المؤمن عليه سواء كان من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص لمستحقيه، وذلك وفقا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، ولكن قد يتساءل بعض الأشخاص: هل وجود وديعة في البنك يؤثر على المعاش؟

التأمينات ليس لها علاقة بالممتلكات

وقالت مصادر في التأمينات الاجتماعية، إن هيئة التأمينات ليس لها علاقة بالنقود الموجودة في البنك للمستحق أو وجود ممتلكات أو سيارة، ولكن يتم النظر إلى ما إذا كان الشخص المُستحق يعمل.

وأضافت المصادر خلال حديثها لـ«الوطن»، أن التأمينات الاجتماعية تنظر للشخص المُستحق للمعاش عن المؤمن عليه إذا كان يعمل ويتقاضي راتب أكبر من المعاش الذي يستحقه في ذلك الحالة يتم قطعه.

وتابعت المصادر، أنه إذا كان المُستحق للمعاش يعمل، ولكن يتقاضي راتب أقل من قيمة المعاش يتم حساب الفرق بين الراتب والمعاش وأخذ الفرق بينهما.