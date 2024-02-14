ضبط عاطل بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها في الفيوم

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الفيوم، أنّ عاطلا له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، صنع ألعابا نارية في ورشة كائنة بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالورشة المُشار إليه، وعُثر بحوزته على 55 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي مليون و200 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام، والأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها والتربح منها، واتخذت الإجراءات القانونية.