ضبط عاطل متهم بالاتجار بالأسلحة النارية في الدقهلية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، قيام (عاطل له معلومات جنائية- مُقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر)، بالاتجار بالأسلحة النارية "بدون ترخيص" واتخاذه من دائرة مركز منية النصر مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه.. وبحوزته (بندقية آلية، بندقية خرطوش، 5 فرد محلي وعدد من الطلقات- دراجة نارية).

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.