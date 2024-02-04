ضبط عاطل في المنيا بتهمة النصب على أصحاب بطاقات الدفع الإلكتروني

أكّدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ومديرية أمن المنيا استيلاء (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة) على أموال عملاء البنوك من خلال سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بأسلوب انتحال صفة موظفي خدمة عملاء أحد البنوك والادعاء بإيقاف حساباتهم البنكية لعدم تحديثها.

كما تبين أنَّه وراء ارتكاب 6 وقائع، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (مبلغ مالي - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع المشار إليها وأن المبلغ المالي المضبوط حصيلة نشاطه الإجرامي، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.