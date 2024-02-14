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«الداخلية»: ضبط 4 متهمين بغسيل 200 مليون جنيه من تجارة العملة

كتب:

محمد بركات
12:26 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمون بمبلغ (200 مليون جنيه تقريبًا).

 

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