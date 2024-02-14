احذر الرد على رسالة هاتفية.. تستولى على رصيدك في البنك

لا تزال طرق الاحتيال ومحاولات الاستيلاء على رصيدك في البنك بطرق مختلفة مستمرة، حيث عادت مؤخرا ظاهرة الرسائل النصية التي تصل عبر الهاتف، في محاولة لإيقاعك في شباك العصابات التي تسعى للسرقة من خلال تلك الحيلة.

«عزيزي العمل لقد تم إيقاف حساب البطاقة البنكية لعدم تنشيط بياناتك، برجاء الاتصال»، رسالة قصيرة تصل عبر الهاتف، في محاولة من المحتالين لإيقاعك في شباكهم وتنفيذ عملية النصب.

رسالة نصية على هاتفك تسحب رصيدك بالكامل

في هذا الشأن، كشف المهندس شريف إسكندر خبير تكنولوجيا المعلومات عن نصائح من أجل حماية نفسك مما وصفه بـ«طريقة نصب خايبة»، مؤكدا أن العديدين يقعون ضحية هذه الرسائل، التي تتسبب بدورها في سحب رصيدك بالكامل من البنك.

وقال إسكندر لـ«الوطن»: «مفيش بنك في العالم هيبعت من رقم غريب، الرسالة البنكية تكون باسم البنك»، مضيفا: «كما أنه من المستحيل أن يطلب من العميل الاتصال به، أي بنك محتاج تحديث بيانات أو ما شابه سيطلب زيارتك لأقرب فرع ليك».

خبير معلومات يكشف حيلة النصب عبر الرسائل النصية وكيفية كشفها

ونصح إسكندر بضرورة الاتصال بخدمة العملاء في هذه الحالة من أجل التأكد من الرسالة النصية، وليس بالأرقام الغريبة التي يتم ارسال الرسالة النصية منها.

«النصابين يتصلون بالعميل ويسألوا عن الـ3 أرقام المتواجدة خلف البطاقة ثم يرسلون كود من أجل سحب الرصيد»، هكذا أوضح إسكندر طريقة النصب، مؤكدا: «البنك لا يطلب تلك الـ3 أرقام، كما أنه لا يمكن أن يرسل كود ويسأل عنه، وبالتالي كل تلك المؤشرات تؤكد تعرضك لعملية نصب».