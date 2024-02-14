‎أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم.. أعلى عائد في 2024

تتنوع المنتجات البنكية التي يقدمها البنك الأهلي المصري، ومن أبرزها شهادات الادخار، وتأتي أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم كأعلي عائد في 2024 بين باقي الشهادات بالقطاع المصرفي المصري.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، ‎أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم، وفقًا لموقع البنك.

أسعار الفائدة على الشهادة البلاتينية السنوية

يسجل سعر الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري ذات العائد المرتفع 27% يصرف نهاية المدة، أو 23.5% يصرف شهريًا.

أسعار الفائدة على الشهادة البلاتينية 3 سنوات

ويبلغ سع الفائدة على الشهادة البلاتينية 19% من البنك الأهلي المصري، ويصرف شهريًا.

أسعار الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

فيما يبلغ سعر الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج من البنك الأهلي المصري، 22% في السنة الأولى، 18% بالسنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.

- العائد يصرف شهريًا.

أسعار الفائدة الشهادة البلاتينية المتغيرة

- سعر العائد 21.5%، ويصرف العائد يصرف ربع سنويًا.

أسعار الفائدة على الشهادة الخماسية

- سعر الفائدة 12.25%، ويصرف العائد يصرف شهريًا.