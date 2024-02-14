تفاصيل رسوم التحويلات من البنك الأهلي المصري.. فئة مستثناة في بعض المعاملات

كشف البنك الأهلي المصري عن تعريفة أسعار الخدمات المصرفية الخاصة بالتحويلات، بينها تلك الصادرة من خلال غرفة المقاصة الآلية للمدفوعات متعددة العملات ACH، وهي تحويل إلكتروني للأموال بين البنوك.

ونرصد في السطور التالية تفاصيل الرسوم على التحويلات الصادرة سواء من خلال الفرع لعملاء بنوك أخرى أو الإنترنت البنكي وغيرهما، بحسب الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

تفاصيل رسوم التحويلات من البنك الأهلي المصري

- تحويلات صادرة من خلال الفرع لعملاء بنوك أخرى يكون 1 في الألف على المعاملة بحد أدنى 10 جنيه وحد أقصى 150 جنيها، بالإضافة إلى 3 جنيه للمعاملة.

تحويلات صادرة من خلال الإنترنت البنكي

- تحويلات صادرة من خلال الإنترنت البنكي لعملاء بنوك أخرى يكون 1 في الألف على المعاملة بحد أدنى 5 جنيهات، وحد أقصى 75 جنيها، بالإضافة إلى 3 جنيهات للمعاملة، وذكر البنك أن هناك «إعفاء حتى إشعار آخر للعملاء الأفراد فقط».

- تحويلات للمحافظ الإلكترونية من خلال الفرع يكون 5 جنيهات للمعاملة.

- تحويلات للمحافظ الإلكترونية من خلال الإنترنت البنكي، 5 جنيهات للمعاملة، ولكن هناك «إعفاء حتى إشعار آخر للعملاء الأفراد فقط».

- تحويلات صادرة دولار أمريكي/ يورو من خلال الفرع، يكون 1 في الألف بحد أدنى 2 دولار أمريكي وأقصى 100 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى 0.15 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.