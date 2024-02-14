القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2024.. تضم الكاتب المصري أحمد المرسي

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية اليوم الروايات المرشّحة للقائمة القصيرة بدورتها للعام 2024، والتي تبلغ قيمة جائزتها 50 ألف دولار أمريكي، من بين القائمة الطويلة للجائزة والتي تضم 16 رواية، إذ تمّ إعلان ذلك في بث مباشر عبر يوتيوب من الرياض.

6 روايات في القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2024

1- أحمد المرسي رواية «مقامرة على شرف الليدي ميتسي» مصر.

2- ريما بالي رواية «خاتم سليمي» سوريا.

3- باسم خندقجي ورواية «قناع بلون السماء» فلسطين.

4- رجاء عالم عن رواية «باهبل: مكة Multiverse 1945-2009» - السعودية.

5- أسماء العيسة ورواية « سماء القدس السابعة» فلسطين.

6- عيسى ناصري ورواية «الفسيفسائي» المغرب.

16 رواية في القائمة الطويلة لجائزة البوكر 2024

وقد ضمت القائمة الطويلة 16 رواية هي:

محمد عبدالنبي ورواية «كل يوم تقريبا» مصر.

أحمد المرسي رواية «مقامرة على شرف الليدي ميتسي» مصر.

ريما بالي رواية «خاتم سليمي» سوريا.

بدرية البدري رواية «فومبي»- عُمان.

صالح الحمد ورواية «عين الحدأة» - السعودية.

باسم خندقجي ورواية «قناع بلون السماء» - فلسطين.

سفيان رجب ورواية «قارئة نهج الدباغين» تونس.

أمين الزاوي ورواية «الأصنام» - الجزائر.

سارة الصراف عن رواية «سمعت كل شيء» العراق.

رشيد الضعيف عن رواية «الوجه الآخر للظل» لبنان.

رجاء عالم عن رواية «باهبل: مكة Multiverse 1945-2009» السعودية.

صالحة عبيد، ورواية «دائرة التوابل» الإمارات.

أسماء العيسة ورواية « سماء القدس السابعة» فلسطين.

درة الغازع ورواية «أخفي الهوى» تونس.

أحمد منور ورواية «عاصفة على الجزر» الجزائر.

عيسى ناصري ورواية «الفسيفسائي» المغرب.

ومن المقرر أن تعلن الرواية الفائزة في 28 أبريل 2024.