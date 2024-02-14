إعلان القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2024 اليوم.. 50 ألف دولار للفائز

تعلن الجائزة العالمية للرواية العربية اليوم الروايات المرشّحة للقائمة القصيرة بدورتها للعام 2024، والتي تبلغ قيمة جائزتها 50 ألف دولار أمريكي، من بين القائمة الطويلة للجائزة والتي تضم 16 رواية.

وتُعلن القائمة القصيرة للجائزة في بث مباشر من الرياض على يوتيوب في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة صباحاً بتوقيت جرينتش.

مصريان في القائمة الطويلة لجائزة البوكر 2024:

والقائمة الطويلة لجائزة البوكر 2024، تضم روائيين مصريين، هما محمد عبد النبي روايته «كل يوم تقريبا»، وأحمد المرسي وروايته «مقامرة على شرف الليدي ميتسي»

كما تضم القائمة الطويلة؛ ريما بالي - سوريا ورواية «خاتم سليمي»، وبدرية البدري ورواية «فومبي»- عُمان، وصالح الحمد ورواية «عين الحدأة» - السعودية، وباسم خندقجي ورواية «قناع بلون السماء» - فلسطين.

وسفيان رجب- تونس ورواية «قارئة نهج الدباغين»، وأمين الزاوي ورواية «الأصنام» - الجزائر، وسارة الصراف عن رواية «سمعت كل شيء» - العراق، ورشيد الضعيف عن رواية «الوجه الآخر للظل»- لبنان.

ورجاء عالم عن رواية «باهبل: مكة Multiverse 1945-2009» - السعودية، وصالحة عبيد، ورواية «دائرة التوابل» - الإمارات، وأسماء العيسة ورواية « سماء القدس السابعة» - فلسطين.

ودرة الغازع ورواية «أخفي الهوى» تونس، وأحمد منور ورواية «عاصفة على الجزر» - الجزائر، وعيسى ناصري ورواية «الفسيفسائي» المغرب.

ورشحت للجائزة في الدورة الحالية 133 رواية، صدرت ما بين يوليو 2022، ويونيو 2023، وجرى اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكوّنة من 5 أعضاء، برئاسة الكاتب السوري نبيل سليمان، وعضوية كل الكاتب محمد شعير، والأكاديمي فرانتيشيك أوندراش من الجمهورية التشيكية؛ والكاتب السوداني حمور زيادة؛ والكاتبة الفلسطينية سونيا نمر.