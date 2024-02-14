رئيس تحرير «الأهرام العربي»: القمة المصرية التركية لحظة فارقة للشرق الأوسط

قال جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، إن القمة المصرية التركية المرتقبة اليوم في القاهرة، لحظة فارقة للشرق الأوسط، والتعاون بين الدولتين مهم ومطلوب لمصلحة الإقليم والمنطقة بشكل عام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «التوقيت مهم، خاصة أننا نتحدث عن حرب مستمرة في ذروة التوتر بين إسرائيل والأشقاء في قطاع غزة، تحتاج المسألة إلى بحث التعاون العميق لنزع فتيل هذه الأزمة التي لم تحدث في تاريخها بهذا الشكل».

وتابع: «على طاولة القمة توجد العديد من الملفات على المستويين الإقليمي والجيو سياسي، في المقدمة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، خاصة أن الموقف المصري والموقف التركي داعمين لرفض التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين، وضد تصفية القضية الفلسطينية».

أكمل: «على المستوى الاقتصادي، هناك رغبة حقيقية لتطوير وزيادة ورفع التبادل التجاري بين البلدين».