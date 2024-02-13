بعد اجتماع القاهرة.. أبرز تطورات صفقة تبادل المحتجزين في قطاع غزة

تتطور الأحداث في قطاع غزة باستمرار مع تزايد الحديث عن صفقة تبادل للمحتجزين وهدنة إنسانية مرتقبة في قطاع غزة، وآخر المفاوضات كان اجتماع القاهرة الرباعي في القاهرة اليوم بمشاركة مصرية قطرية أمريكية إسرائيلية.

وكانت آخر التطورات حسبما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن مصدر مصري رفيع المستوى، بأن أجواء اجتماع القاهرة الرباعي إيجابية، كما تستمر المشاورات على مدار الأيام الثلاثة الماضية، ونفى المصدر وجود أي خلافات باجتماع القاهرة ويؤكد إيجابية المباحثات واستمرارها.

كما أكدت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن واشنطن تنخرط في المحادثات مع الوسطاء، مضيفة: «نعتقد أن التوصل إلى صفقة تبادل أمر ممكن».

الرئيس «السيسي» يستقبل مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية بالقاهرة، لبحث الهدنة الإنسانية وسُبل وقف الحرب على قطاع غزة.

طما التقى الرئيس السيسي برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحسب متحدث الرئاسة المصرية، فاللقاء بينهما استعرض الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وحماية المدنيين.

وبحسب مصدر بالفصائل الفلسطينية، قال إن محادثات الرهائن ووقف إطلاق النار الجارية في القاهرة حاسمة، مضيفًا: «لدى الوسطاء نية التوصل إلى تفاهمات لوقف إطلاق النار والبدء بعملية تبادل للإفراج عن المحتجزين، وإدخال المواد الغذائية والإمدادات الطبية والنفطية»، بحسب «CNN».

نتنياهو يرفض مقترحًا جديدًا

ورغم تطور المفاوضات واستمرارها، إلا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، لا زال يصر على رفضه الكامل لأي محاولات وقف لإطلاق النار في غزة، وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وسائل إعلام عبرية، فـ«نتنياهو» رفض مقترحًا صاغه جيش الاحتلال والشاباك والموساد لصفقة تبادل للمحتجزين.