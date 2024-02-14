«التعليم»: بدء امتحانات الترم الثاني للمصريين في الخارج 25 مايو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات امتحانات طلابنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024، التي تبدأ 25 مايو وفقا لجداول الامتحانات المعلنة على منصة «أبناؤنا في الخارج».

الفئات المسموح لها التقديم للامتحانات

وحددت وزارة التربية والتعليم، الفئات المسموح لها التقديم لأداء امتحانات المصريين في الخارج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، وجاءت كالتالي:

أولا: الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/ 2024 في مصر، والطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/ 2024 بمدارس المسار المصري.

- ثانيا: طلابنا في الخارج الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 - 2024، وتعذر معهم رفع الامتحانات، ويجرى رفع الامتحانات التكميلية لهم مع امتحانات الفصل الدراسي الثاني.