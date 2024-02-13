لو عاوزة ابنك يشارك.. «التعليم» تطلق مسابقة لطلاب المدارس في جميع المحافظات

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا لجميع مديري مديريات التعلمية بجميع المحافظات، بشأن مسابقات الأجهزة المبتكرة والوسيلة العلمية، والمشاريع الحيوية والعلمية، وذلك لطلاب المدارس للفصل الدراسي الثاني.

مسابقات الأجهزة المبتكرة

وقالت الوزارة في خطابها، تقوم الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية بالتعاون مع مكتب تنمية مادة العلوم بالوزارة بعمل أربع مسابقات، وهي:

- المسابقتين الأولى والثانية الأجهزة المبتكرة والوسيلة العلمية يجرى التحكيم في شهر مارس202 بمكتب تنمية مادة العلوم بالوزارة.

- المسابقتين الثالثة والرابعة المشاريع الحيوية والمشاريع العلمية يتم التحكيم في شهر مايو 2024، بمكتب تنمية مادة العلوم بالوزارة، حيث يشارك طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة ابتدائي - إعدادي - ثانوي على مستوى الجمهورية (عام خاص فني ) في هذه المسابقات.

أولًا: مسابقتي الأجهزة المبتكرة والوسيلة العلمية

مسابقة الوسيلة العلمية: تصميم وسيلة علمية مفيدة تخدم الموضوعات المتعلقة بتغيرات المناخ في المراحل التعليمية المختلفة.

مسابقة الأجهزة المبتكرة: تصميم جهازا علميا يخدم ذوى الهمم فى البيئة التي يعيش فيها الطلاب ومرتبط بمادة العلوم في المراحل التعليمية المختلفة.

شروط مسابقتي الأجهزة المبتكرة والوسيلة العلمية

وأوضحت الوزارة، شروط مسابقتي الأجهزة المبتكرة والوسيلة العلمية كالاتي:

- يشترك فيها تلاميذ مرحلة التعليم الاساسى الابتدائي - الاعدادى) وطلاب المرحلة الثانوية وذلك من خلال المديريات التعليمية فقط.

- لا يجوز اشتراك الطالب بأكثر من عمل.

- لا يجوز للمشرف أن يقوم بالإشراف على أكثر من عمل.

- ترسل هذه الأعمال إلى مكتب تنمية مادة العلوم في موعد غايته الخميس14 مارس2024.

- إخطار الطلاب والمشرفين الفائزين عن طريق المديرية التعليمية أو الإدارة التعليمية.

ثانيًا: مسابقتي المشاريع الحيوية والمشاريع العلمية

- المشاريع الحيوية: تصميم جهاز يعالج أحدى مشكلات البيئة المعاصرة.

- المشروعات العلمية العملية: تصميم منزل ذكى Smart Home.

شروط مسابقتى المشاريع الحيوية والمشاريع العلمية

- يشترك فيها تلاميذ مرحلة التعليم «الأساسي الابتدائي - الاعدادى» وطلاب المرحلة الثانوية وذلك من خلال المديريات التعليمية فقط.

- لا يجوز اشتراك الطالب بأكثر من عمل.

- لا يجوز للمشرف أن يقوم بالإشراف على أكثر من عمل.

- ترسل هذه الأعمال إلى مكتب تنمية مادة العلوم في موعد غايته الخميس 16 مايو 2024.

- إخطار الطلاب والمشرفين الفائزين عن طريق المديرية التعليمية أو الإدارة التعليمية.