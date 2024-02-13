«التعليم»: تحرير عقود 54 معلما ضمن نسبة 5% من مسابقة «30 ألف معلم»

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 37، بشأن اتخاذ إجراءات تحرير عقود لعدد 54 معلما ضمن نسبة 5%؜ المقررة لشغل وظيفة معلم مساعد في إطار مسابقة «30 ألف معلم».

ونص القرار على أنه اعتبارا من 1/9/2023 يشغل وظيفة معلم مساعد - بالتعاقد - ضمن نسبة 5%؜ المقررة بموجب المادة 22 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

كما نص القرار على أن تحرر عقود شغل الوظائف، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، بعد استيفاء كل المسوغات المتطلبة قانونا لشغل الوظيفة، مع استثنائهم من تقديم شهادة اجتياز التدريب الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.