«التعليم» تنظم لقاء للتعريف بأنشطة «توكاتسو» في المدارس الحكومية

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اللقاء التنشيطي والتعريفي لأنشطة التوكاتسو «الباقة الأساسية» للمدارس الحكومية، في الفترة من 10 حتى 13 فبراير في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

أنشطة التوكاتسو

وأوضحت الوزارة أنّ أنشطة التوكاتسو يجري تطبيقها على المدارس الابتدائية في 8 محافظات (القاهرة، الإسكندرية، الغربية، جنوب سيناء، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، الجيزة)، وذلك كمرحلة أولى فى 435 مدرسة من إجمالي 1700 مدرسة على مدار 4 سنوات تبدأ من العام الدراسي المقبل 2024-2025.

وتمثلت الفئة المستهدفة لهذا اللقاء في موجهى الصفوف الأولى والعليا وعددها 198 موجه، و230 مدير مدرسة من القاهرة الكبرى.

و شارك في متابعة اللقاء فريق من الخبراء اليابانيين بوحدة المدارس المصرية اليابانية، حيث أشادوا بكفاءة وتعاون المستهدفين وآلية اختيارهم، وتميزهم العلمي في مداخلاتهم ودافعيتهم في العمل.