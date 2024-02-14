«العدل»: زيارة أردوغان إلى مصر تعزز السلام والاستقرار في المنطقة

رحب أحمد السيد، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب العدل، بزيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى مصر، موكدا أهميتها لصالح الشعب المصري والتركي.

بناء علاقات مستدامة

وأعرب عن دعم الحزب لتعزيز التقارب بين مصر وتركيا، ما دام ذلك يخدم مصالح مصر، ويسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وبناء علاقات مستدامة تعود بالنفع على الشعبين.

تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة

وتابع: «نتطلع إلى علاقات متوازنة تشهد على تعاون متجدد وفعال بين مصر وتركيا، يعود بالنفع على شعبي البلدين ويسهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».