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 الرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي في قصر الاتحادية بعد قليل

كتب:

منتصر سليمان
02:17 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
 الرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي

 الرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي

أفادت قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل، بأن الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقصر الاتحادية، بعد قليل.

وقال مراسل القناة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي قد استقبلا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقرينته فى مطار القاهرة الدولي، في استقبال رسمي يعلن عن عودة العلاقات الدبلوماسية المصرية التركية إلى أعلى مستوياتها في توقيت بالغ الخطورة لما تمر به المنطقة من تحديات، ولعل على رأسها ما يدور داخل قطاع غزة، من عدوان إسرائيلي، وما يدور أيضًا في عدد من دول المنطقة من توترات تستدعى وقوف الجانب المصري إلى جانب الدولة التركية لحل وحلحلة هذة الأزمات.

وأضاف: «الآن جميع وكالات الأنباء فى العالم تنقل عنا خبر زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، أردوغان في زيارة رسمية إلى القاهرة لبحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين القاهرة وأنقرة، علاقات اقتصادية وتجارية لم تتوقف يومًا ما، رغم التوترات التي شهدتها العلاقات الدبلوماسية على مدار سنوات مضت، إلا أن التبادل التجاري بين أنقرة والقاهرة تواصل واستمر وازداد عام 2022، ومصر تعتبر الشريك الأول إفريقيًا لتركيا من الناحية الاقتصادية».

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