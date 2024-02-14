«القاهرة الإخبارية»: الملف الفلسطيني أولوية على طاولة السيسي وأردوغان

قال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر تاريخية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وهناك الكثير من الملفات وأجندة مزدحمة للغاية يحملها الرئيس أردوغان يناقشها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن أبرز الملفات التي يحملها الرئيس أردوغان وسيناقشها مع الرئيس السيسي الملف الفلسطيني والمساعي المشتركة لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي، لأن تركيا ومصر في هذا الإطار متفقتان على ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك أنقرة تتفق مع القاهرة على عدم تهجير الفلسطينيين من القطاع.

وتابع أنه بالإضافة إلى الملفات الإقليمية المختلفة كالملف الليبي منها إعادة فتح القنصلية التركية في بنغازي، ورفع التعاون مع الجانب المصري في عملية تسهيل إجراء انتخابات في ليبيا، وكذلك شرق البحر المتوسط والعلاقات الثنائية والمساعي لرفع مستوى وحجم التبادل التجاري بين البلدين.