ضبط مالك مخزن متهم بسرقة أجزاء من أعمدة الإنارة في أسوان

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط مالك مخزن خردة، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو، له معلومات جنائية.

وعثر بداخل المخزن على برجي جهد متوسط مقطعين إلى أجزاء، عمود إنارة خاص بإحدى الوحدات المحلية بأسوان - أدوات ومعدات للفك والتركيب، وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من دائرة مركز شرطة كوم أمبو باستخدام الأدوات المضبوطة بغرض بيعها كخردة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.