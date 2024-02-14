الرئيس السيسي: أرحب بأردوغان في أول زيارة منذ 10 سنوات و«لنفتح معا صفحة جديدة»

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، والوفد المرافق له في أول زيارة لمصر منذ أكثر من 10 سنوات، موضحًا: «لنفتح معا صفحة جديدة بين البلدين، بما يثري علاقاتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح».

أضاف السيسي، في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره التركي، في قصر الاتحادية، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "أؤكد اعتزازنا وتقديرنا لعلاقاتنا التاريخية مع تركيا والإرث الحضاري والثقافي المشترك بيننا".

وتابع الرئيس السيسي: "يهمني هنا، إبراز استمرار التواصل الشعبي خلال السنوات العشر الماضية، كما شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية نموا مضطردا خلال تلك الفترة".

وأوضح أن مصر حاليا الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية، وقد أثبتت التجربة أهمية العمل المشترك بين قطاعات الأعمال في البلدين، وبالتالي سنسعى معا إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون.