الرئيس السيسي: توافقت مع أردوغان على ضرورة وقف إطلاق النار فورا في غزة

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الاعتزاز بمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا، من أجل النفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، أخذًا في الاعتبار ما تمارسه السلطات الإسرائيلية من التضييق على دخول تلك المساعدات، ما يتسبب في دخول شاحنات المساعدات بوتيرة بطيئة لا تتناسب مع احتياجات سكان القطاع.

أوضح الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أنه جرى التوافق مع الرئيس التركي على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع بشكل فوري، وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية، حتى يتثنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة، وصولًا إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.