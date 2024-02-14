«طرح النيل» يفوز بجائزة أحسن فيلم في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الطلبة، بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الثالثة عشرة، أسماء الفائزين بجوائز المسابقة لهذا العام، التي ضمت فيلمًا عن السيرة الذاتية للفنان العالمي محمد عبلة.

لجنة تحكيم مهرجان الأقصر

وضمت لجنة تحكيم أفلام الطلبة كلا من: المخرج هاني لاشين، والدكتور مالك خوري.

وحصل على جائزة النيل الكبرى، لأحسن فيلم، «طرح النيل» إخراج نظرة الذهبي، وهو عبارة عن سيرة ذاتية للفنان التشكلي العالمي محمد عبلة، الذي عُرضت أعماله في مصر، وفي معارض ومتاحف عالمية، إذ تميز أسلوبه الفني في الرسم والتصوير والتجهيز في الفراغ، بانعكاس هموم وقضايا المجتمع المصري.

وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، فيلم «بحر» إخراج بلال أبو سمرة، ويدور حول زوج فقد زوجته، لكنه يسعى للتواصل معها مرة أخرى، إذ يؤمن أنّ الموت بداية وليس نهاية.

فيلم «المراية»

وحصل على شهادة تقدير خاصة من لجنة التحكيم، فيلم «المراية» إخراج زياد راغب، تقديرًا لما يحمله الفيلم من أفكار إنسانية، ويدور حول «سيف»، الطالب في معهد الموسيقى، لكنه يعاني من ظواهر غريبة تحدث له دون تفسير، إذ يقرر السفر إلى الإسكندرية كي يعزل نفسه في مكان مهجور، وفجأة تظهر له فتاة في المرآة، وتدعي أنها تعرف السر وراء ما يحدث له.