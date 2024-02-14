«شجاعة متناهية» يفوز بالجائزة الكبرى في مسابقة «الدياسبورا» بمهرجان الأقصر

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الدياسبورا (الشتات)، بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الثالثة عشرة، أسماء الفائزين بجوائز المسابقة لهذا العام.

لجنة تحكيم مسابقة الدياسبورا

وضمت لجنة تحكيم مسابقة الدياسبورا،م كلا من: المخرج والأكاديمي سام لحود من لبنان، والفنانة سلوى محمد علي، ومن تونس لمياء بلقايد قيقة.

وحصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي «شجاعة متناهية»، إنتاج فرنسا وبنين، إخراج بيلي توره ولوران شيفليه، وتدور أحداثه حول فرقة المسرح والموسيقى والرقص من ذوي الهمم القادرين من الأقزام الشباب، وفي رحلة من كوناكري إلى تولوز، يسرد كيف تمكن الشباب من تحويل حنقهم على ظروفهم إلى أمل في الحياة.

فيلم «أرض توجو»

وحصل فيلم «أرض توجو» إنتاج ألمانيا، إخراج يورجين الينجهاوس، على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، والفيلم عبارة عن رحلة استكشافية لـ«التجهاوس» مع آلة عرض متنقلة، في نفس الأماكن التي كان يصور فيها المخرج السينمائي هامز شومبرجك، مشاهده خلال رحلة استكشافية سينمائية غير مسبوقة إلى غرب إفريقيا، لإنتاج أفلام وثائقية في شمال توجو التي كانت مستعمرة ألمانية آنذاك، وذلك قبل وقت قصر من اندلاع الحرب العالمية الأولى.