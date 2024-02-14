السيسي: أرحب بالتهدئة الحالية في شرق المتوسط ونتطلع للبناء عليها

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يرحب بالتهدئة الحالية في منطقة شرق المتوسط، ونتطلع للبناء عليها، وصولا إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتراشقة بالمنطقة، ليجري التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أنه جرى خلال المباحثات مع الرئيس أردوغان، الاهتمام المشترك بالتعاون في إفريقيا، والعمل على دعم مساعيها للتنمية، وتحقيق الاستقرار والازدهار.