رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أردوغان: سعيد بتواجدي في مصر وأشكر الرئيس السيسي على حسن الاستضافة

كتب:

يارا أشرف
04:59 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
الرئيس التركي خلال المؤتمر

الرئيس التركي خلال المؤتمر

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن سعادته بالتواجد في القاهرة مرة أخرى بعد فترة طويلة، موجها الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع المصريين على حسن الاستضافة.

أضاف «أردوغان»، في مؤتمر صحفي جمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "عازمون على زيادة حجم استثماراتنا التركية في مصر، بحدود 3 مليارات دولار".

أشار إلى أنه وضع اليوم في مشاوراته مع الرئيس السيسي، هدفا وهو الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار في أقرب وقت.

وتابع: "تبادلنا الآراء أيضا في إمكانية اتخاذ تدابير إضافية من أجل زيادة التعاون التجاري والاقتصادي، ويمكن أن نطور علاقاتنا في مجال الطاقة وتعزيز الروابط بين البلدين في المجالات السياحية والتعليمية والثقافية وسنبذل قصارى جهدنا".

اقرأ المزيد:

النائب أحمد مهني: زيارة الرئيس التركي لمصر تعزز العلاقات بين البلدين

«العربي الناصري»: زيارة الرئيس التركي للقاهرة تكشف قوة العلاقات الدولية لمصر

 الرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي في قصر الاتحادية بعد قليل

لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره التركي في مطار القاهرة (بث مباشر)
بقلم يارا أشرف