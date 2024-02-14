أردوغان: سعيد بتواجدي في مصر وأشكر الرئيس السيسي على حسن الاستضافة

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن سعادته بالتواجد في القاهرة مرة أخرى بعد فترة طويلة، موجها الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع المصريين على حسن الاستضافة.

أضاف «أردوغان»، في مؤتمر صحفي جمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "عازمون على زيادة حجم استثماراتنا التركية في مصر، بحدود 3 مليارات دولار".

أشار إلى أنه وضع اليوم في مشاوراته مع الرئيس السيسي، هدفا وهو الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار في أقرب وقت.

وتابع: "تبادلنا الآراء أيضا في إمكانية اتخاذ تدابير إضافية من أجل زيادة التعاون التجاري والاقتصادي، ويمكن أن نطور علاقاتنا في مجال الطاقة وتعزيز الروابط بين البلدين في المجالات السياحية والتعليمية والثقافية وسنبذل قصارى جهدنا".