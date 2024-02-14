أردوغان: الأحداث في غزة تصدرت المناقشات مع الرئيس السيسي اليوم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ ما يحدث في قطاع غزة من مآسٍ إنسانية تصدر جدول أعمال لقائه مع الرئيس السيسي، اليوم.

أضاف "أردوغان"، في مؤتمر صحفي جمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية": «من خلال الهجمات الإسرائيلية حتى الآن، فإن أكثر من 28 ألف فلسطيني استشهدوا، وأصيب ما يقارب 70 ألف فلسطيني، وجرى استهداف المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات ومبانٍ تابعة للأمم المتحدة».