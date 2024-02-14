عضو جمعية رجال الأعمال: زيارة أردوغان «انفراجة سياسية» تعزز التعاون الاقتصادي

قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى القاهرة، ولقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثل انفراجة سياسية، من شأنها أن تعزز من التعاون المشترك بين البلدين على المستوى الاقتصادي، بشقيه التجاري والاستثماري.

وأضاف «الزيات»، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الزيارة تفتح شهية رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في مصر، وتكوين شراكات تجارية مع رجال الأعمال المصريين، أكثر من أي وقت مضى، لأن لها مدلول شامل سياسياً واقتصادياً، متوقعاً تضاعف الاستثمارات التركية وحجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال أنه يمكن استغلال التقارب المصري التركي في التعامل التجاري بالعملات المحلية، سواء في حالات التبادل السلعي أو المالي في كثير من السلع والخدمات، واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها المصانع المصرية، واعتبر أن استقرار سوق الصرف للعملات الأجنبية، ومنع وجود سعرين للعملة، عنصر هام في جذب المستثمرين الأتراك والأجانب، بالإضافة إلى حرية تحويل الأرباح.

وأشاد «الزيات» بجهود مجلس الأعمال المصري التركي المنشأ تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين، في استمرار التعاون الاقتصادي في أصعب الظروف.

مصر سوق واعدة لرجال الأعمال الاتراك

وأكد أن السوق المصرية سوق واعدة لرجال الأعمال الاتراك، كما أن حجم اتفاقيات التجارة الحرة لمصر متعددة في النفاذ إلى أوروبا وأمريكا وأفريقيا، مثل اتفاقية الكويز، وآخرها البريكس، مشيراً إلى أنه مع اللقاء التاريخي بين الرئيسين السيسي وأردوغان، ستكون هناك استثمارات جديدة، وتوسعات للمستثمرين الأتراك في المرحلة المقبلة.

زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في تقرير سابق، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا بلغ 6.6 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 7.8 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 15.7%.

وبلغ حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 3.8 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 4 مليارات دولار خلال عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 4.8 %، بينما بلغ حجم الواردات المصرية 2.8 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 3.8 مليار دولار خلال عام 2022، بنسبة انخفاض 27%.

وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 167.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023، مقابل 179.9 مليون دولار خلال عام 2021/ 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.1%.

جدير بالذكر أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، للقاهرة، هي الأولى له كرئيس، منذ زيارته لمصر كرئيس للوزراء في سبتمبر عام 2012.