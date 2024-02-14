انطلاق «الأتوبيس الطائر» لمتابعة انتظام الدراسة في 60 مدرسة بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، اليوم، انطلاق أولى جولات فريق الأتوبيس الطائر، لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية، بقيادة علي عبد الرؤوف أحمد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، وبحضور مصطفي خريبة مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.

متابعة العملية التعليمية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أنه تم متابعة مدرسة الوادي الشرقي الرسمية لغات وحضر طابور الصباح، وشارك الطلاب تأدية تحية العلم والسلام الوطني واستمع لفقرات البرنامج الإذاعي، واطمئن عل ممارسة الأنشطة داخل قاعات رياض الأطفال ثم توجه سيادته لمتابعة فصول المرحلة الابتدائية وناقش الطلاب فيما تم دراسته من المناهج الدراسية، ثم توجه لمتابعة سير الدراسة بالمرحلة الإعدادية واطمئن علي انتظام الدارسة وانتظام العمل داخل المدرسة وتأكد من استلام الطلاب والطالبات للكتب الدراسية وممارسة الانشطة الرياضية داخل المدرسة

ووجه وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بضرورة مساعدة الطلاب فى توصيل كافة المعلومات والروابط والأكواد اللازمة للدخول على المنصة التعليمية، والتواصل المستمر مع الطلاب كداعمين وميسرين العملية التعليمية، ومتابعة برامج القنوات التعليمية اثناء فترة تواجد الطلاب بالمنزل للاستفادة من البرامج والدروس المنهجية التي تقدمها القنوات التعليمية والعمل علي دمج التكنولوجيا في التعليم.

ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية

وتابع وكيل الوزارة مدرسة المستشار سامي عبد الحليم رجب غنيم و مدرسة اللواء سامي أسعد للتعليم الأساسي، حيث تفقد انتظام سير العمل داخل الفصول الدراسية وتفقد المكتبة والمعامل وممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية

وذكر وكيل أول الوزارة أن فريق الأتوبيس الطائر شامل لجميع أعضاء إدارة المتابعة وتقويم الأداء، وكذلك موجهي المواد الدراسية المختلفة، حيث تم متابعة 60 مدرسة على مستوي إدارة أبو حماد التعليمية .