تفاصيل التقديم في مبادرة تأهيل 1000 معلم كمديري مدارس.. الأوراق المطلوبة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، لإجراءات اختيار الدفعة الثانية من مبادرة 1000 معلم من شباب المعلمين لتدريبهم وتأهيلهم، ليصبحوا مديري مدارس، موجها بتعميم الإعلان على جميع الإدارات التعليمية، والمدارس التابعة لها، لإتاحة الفرص لجميع من تنطبق عليهم الشروط للتقديم.

مبادرة تأهيل 1000 معلم من شباب المعلمين كمديري مدارس

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المرشحين لمبادرة الـ1000 معلم من الشباب سيخضعون لما يلي:

- مقابلة شخصية من قبل لجنة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- برنامج تأهيل لمدة أسبوع بالوزارة عن طريق الإدارة العامة لشؤون القيادات التربوية.

- اختبارات تجريها الأكاديمية العسكرية المصرية، لاختيار المقبولين منهم، على أن يتم تأهيلهم داخل الأكاديمية العسكرية المصرية لمدة 6 أشهر، للحصول على دبلومة «القيادة التربوية، الأمن القومي».

المستندات المطلوبة لتقديم لمديري المدارس

- بيان حالة إلكتروني حديث ومعتمد.

- صحيفة أحوال حديثة يدوية مثبت بها الجزاءات معتمدة ومختومة من الإدارة التعليمية.

- CV موضح بها الدورات التدريبية وشهادات التقدير.

- آخر ثلاث تقارير معتمدة ومختومة من الإدارة التعليمية.

- شهادة قانونية من الإدارة التعليمية مثبت بها عدم إحالته للمحاكمة التأديبية نهائيا.

- ما يثبت إجادته للحاسب الآلي والإنترنت وبرامج Microsoft office شهادة ICDL.

- صورة بطاقة شخصية سارية.

- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي أو أي مؤهلات أخرى.

- لابد أن تكون التواريخ حديثة لجميع المستندات.

- صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة من قرار تكليفة وكيل مدرسة أو قرار التجديد.

- تقرير بسيط لرؤية وأدوات للتطوير الإداري.