ورشة عمل لتعزيز قدرات مديري مدارس الأقصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية

شارك الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، في ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر حيث تهدف الورشة إلى تعزيز قدرات مديري المدارس والمعلمين حول موضوعات مكافحة الهجرة غير الشرعية.

السفيرة نائلة جبر تترأس الورشة

وترأست السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر الورشة بحضور عدد من القيادات التعليمية من ضمنها الدكتورة وفاء غريب، مديرة إدارة التنمية المستدامة بوزارة التربية والتعليم المصرية، والسيدة تيودورا، ممثلة عن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وإيمان عبد العال، مديرة عامة للتعليم العام بمديرية الأقصر.

وأكد الدكتور صبري خالد خلال كلمته في الورشة أهمية توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتعزيز مشاعر الانتماء للوطن مشيرا إلى أنه يجب أن تتم الهجرة بطرق قانونية ومشروعة تحفظ سلامة وكرامة المهاجرين ببذل الجهود اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

من جانبها زارت السفيرة نائلة جبر مدرستي الأقصر الثانوية الفندقية والأقصر الثانوية الصناعية الميكانيكية العسكرية كنماذج مثالية للتعليم الفني وأعربت عن سعادتها للممارسات العملية التي قام أداها الطلاب والطالبات في هذه المدارس، في حين أشاد وكيل وزارة التعليم بنجاح نظام الجدارات الذي تم تطبيقه من قبل وزارة التربية والتعليم، والذي ساهم في تعزيز فعالية الطلاب.